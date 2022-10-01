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Депутат Госдумы Шеремет: НАТО «распадется на мелкие кусочки», если в альянс вступит Украина

Депутат Госдумы Шеремет: НАТО «распадется на мелкие кусочки», если в альянс вступит Украина

НАТО «распадется на мелкие кусочки» в случае присоединения к военно-политическому блоку Киева. Соответствующий прогноз, как передает РИА Новости, сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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