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Чемпионат Греции. «Лаврион» против «Перистери», «Арис» примет «Кардицас»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча. «Лаврион» дома сыграет против «Перистери», «Арис» примет «Кардицас».

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