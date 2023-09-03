Три случая, когда женская грудь раздражает общество

ВМ

Владимир Минаков

Вообще-то грудь - это место, часть тела, на котором выросли сиськи. У кого-то маленькие ( как у мужчин), у дам - побольше... Такая физиология человека. И кормить младенцев грудью - природная обязанность женщины. А вид кормящих мам должен только умилять и радовать всех, у кого есть масло в тыкве - растёт здоровое поколение, малыш получит своевременно ценное и необходимое питание. А извращенцы, даже от воображаемого вида части женского тела, нервничают и покрываются испариной... Особенное отношение к этому отдельных женщин, бубнящих всякую чушь... Пусть идут на стажировку на нудистский пляж, может и там начнут советы давать, пока в тыковку не отхватят...