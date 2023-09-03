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Три случая, когда женская грудь раздражает общество

Три случая, когда женская грудь раздражает общество

Женская грудь – странный предмет. Порой раздражает всех, а порою и нет… С этой песенки в стиле Винни-Пуха я бы начала рассказ о своих наблюдениях за живой природой.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Возмущаться могут ТОЛЬКО ИДИОТЫ....Дерьма везде хватает
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вообще-то грудь - это место, часть тела, на котором выросли сиськи. У кого-то маленькие ( как у мужчин), у дам - побольше... Такая физиология человека. И кормить младенцев грудью - природная обязанность женщины. А вид кормящих мам должен только умилять и радовать всех, у кого есть масло в тыкве - растёт здоровое поколение, малыш получит своевременно ценное и необходимое питание. А извращенцы, даже  от воображаемого вида части женского тела, нервничают и покрываются испариной... Особенное отношение к этому отдельных женщин, бубнящих всякую чушь... Пусть идут на стажировку на нудистский пляж, может и там начнут советы давать, пока в тыковку не отхватят...
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20 час.
Дмитрий Яковлев
Знаете-согласен только с первым пунктом . Поскольку кормление грудью-процесс всё-таки ИНТИМНЫЙ . И выставлять его напоказ как-то..Да , бывают форс-мажорные ситуации , но беда в том , что НЕКОТОРЫЕ дамы (Так называемые &quot;ЯЖматери&quot;) считают что данный процесс просто ОБЯЗАН вызывать восторг и умиление у всех окружающих .
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20 час.

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