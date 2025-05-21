Первый замглавы МВФ Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит

США необходимо решить проблему растущего внешнего долга и сократить бюджетный дефицит. Об этом газете Financial Times заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии