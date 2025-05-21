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Первый замглавы МВФ Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит

Первый замглавы МВФ Гопинат призвала США сократить бюджетный дефицит

США необходимо решить проблему растущего внешнего долга и сократить бюджетный дефицит. Об этом газете  Financial Times заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

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