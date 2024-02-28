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Военное обозрение

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От 31 до 444 тысяч. Оценки украинских потерь

От 31 до 444 тысяч. Оценки украинских потерь

Киевский режим впервые открыто назвал потери своих вооруженных формирований. Достоверность таких сведений предсказуемо вызывает вопросы – они на порядок отличаются от прочих оценок и информации из иных источников.

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