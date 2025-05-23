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Политика как она есть

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В Одинцово на видео попало массовое возгорание автомобилей на парковке

В Одинцово на видео попало массовое возгорание автомобилей на парковке

В Одинцово автомобили загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач». «В Одинцово утро началось с пожара на парковке в жилом комплексе: сначала загорелся BMW, затем огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили», — говорится в сообщении.

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