Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены

Ранее мэр Львова заявил, что нападение ВСУ на Курскую область имеет свою "страшную цену" Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что все подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пересекли границу России, будут уничтожены или захвачены.