В Перми арестовали руководство сети пекарен после массового отравления

В Перми задержаны предприниматель и исполнительный директор сети пекарен «Хлебница». Им предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, что подтверждают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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