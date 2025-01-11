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В Перми арестовали руководство сети пекарен после массового отравления

В Перми арестовали руководство сети пекарен после массового отравления

В Перми задержаны предприниматель и исполнительный директор сети пекарен «Хлебница». Им предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, что подтверждают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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