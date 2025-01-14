Политолог Асафов: россияне стали активнее выражать свою позицию на выборах

Высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6-8 сентября, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.