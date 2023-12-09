Чем заняться дома: Меликян, субкультуры и сказка в филармонии

Посмотреть «Чувства Анны» Кинопоиск Анна Михалкова играет работницу пермской шоколадной фабрики в черно-белом мире будущего, в котором Россия планирует колонизировать Марс, пока на Земле бушует неизвестный смертельный вирус.
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