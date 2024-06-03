ГП направила четырем странам новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»

Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию и на Кипр в связи с терактами, совершенными против России, и с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
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