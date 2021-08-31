— …Да у нас просто классика жанра: муж пришел ко мне три года назад с рюкзачком, в котором всего и было-то, что зубная щетка, смена белья да пластиковая папочка с кредитным договором на полмиллиона рублей! – рассказывает тридцативосьмилетняя Евгения.
Популярные статьи
- Бабушка полгода не разговаривает с внучкой-первоклассницей: "Пусть признает свою вину"
- Свекор звонит внукам только тогда, когда свекровь спит: «Если она узнает, будет скандал!»
- Сыну мужа в гостях у отца можно все, а ребенок жены живет по режиму, моет посуду и за компьютером играет по минутам, а не до двенадцати ночи, как сводный брат
Свежие комментарии