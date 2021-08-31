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Сыну мужа в гостях у отца можно все, а ребенок жены живет по режиму, моет посуду и за компьютером играет по минутам, а не до двенадцати ночи, как сводный брат

Сыну мужа в гостях у отца можно все, а ребенок жены живет по режиму, моет посуду и за компьютером играет по минутам, а не до двенадцати ночи, как сводный брат

— …Да у нас просто классика жанра: муж пришел ко мне три года назад с рюкзачком, в котором всего и было-то, что зубная щетка, смена белья да пластиковая папочка с кредитным договором на полмиллиона рублей! – рассказывает тридцативосьмилетняя Евгения.

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Luidmila
Спокойно объяснить мужу, что или правила в доме для всех детей одинаковы, или пусть его бывшая сама в выходные ребенком занимается. Ведь всё идёт к тому, что она выйдет замуж и ребенок просто переселится в семью отца. А если отец зарабатывает у сына "авторитет" тем, что всё позволяет, то лучше с таким мужем развестись.
Нина Полевая (Бойко)
Простите, но я бы не позволила ребенку мужа бывать в нашем доме. Зачем? Пусть занимается ребенком и развлекает его на нейтральной территории. А если уж и придет иногда (не каждые выходные), то требования к нему должны быть такие же, как и ко всем членам семьи.
Tania Еременко
Мужа надо такого проучить и выставить за дверь с чем пришел.
Лада Мира
Надо договориться с мужем что не будете вмешиваться и тарелки, уборка срача после сына будет мыться и убираться самим папой в выходные. Логично?
Luidmila
проблема не только в уборке, проблема в ломке психики сына женщины, он видит, что кому-то позволяется всё то, что не позволяется ему, он как бы второсортный. Это может очень сильно повлиять на будущее мальчика. Поэтому с мужем говорить нужно быстро и серьёзно, или в доме правила для всех детей одни и те же, или его сына в этом доме не будет. И не нужно бояться, что уйдёт. Пусть уходит и платит алименты три года на двух детей и жену.Посмотрим, как он выкрутится. Поэтому это он так разошёлся, что думает жена в декрете - рот на замке. Вообще, мужик, конечно, совсем не умный...
Luidmila
Конечно, ситуация печальная для женщины. Первую жену видимо любил, от неё желанный сын. Но с первой по какой-то причине разошлись, жить негде, пошёл в примаки, и вторая жена родила. Но этот ребёнок ему не нужен, да и жена по сути не нужна, если ему сына от любимой женщины отдают. Что тут поделать? Есть два варианта: жёстко гнуть свою линию и настаивать на воспитании всех детей одинаково, мужа с сыновьями нагружать мелким в выходные. Разводиться. Позволить мальчишкам делать всё, что хотят в выходные, а вечером в воскресенье всех заставлять всё убирать во главе с мужем (долго это не продлится, мужу убирать надоест быстро). Не делать ничего нельзя, уже на голову сел, дальше хуже будет. И бояться не стоит.
Luidmila
Конечно, ситуация печальная для женщины. Первую жену видимо любил, от неё желанный сын. Но с первой по какой-то причине разошлись, жить негде, пошёл в примаки, и вторая жена родила. Но этот ребёнок ему не нужен, да и жена по сути не нужна, если ему сына от любимой женщины отдают. Что тут поделать? Есть два варианта: жёстко гнуть свою линию и настаивать на воспитании всех детей одинаково, мужа с сыновьями нагружать мелким в выходные. Разводиться. Позволить мальчишкам делать всё, что хотят в выходные, а вечером в воскресенье всех заставлять всё убирать во главе с мужем (долго это не продлится, мужу убирать надоест быстро). Не делать ничего нельзя, уже на голову сел, дальше хуже будет. И бояться не стоит.
Alla
Я считаю, что в выходные дни детям можно делать послабления в режиме, но обязательно обоим и в пределах разумного. С мужем стоит об этом серьёзно поговорить, если к согласию прийти не удастся, тогда отказаться принимать в гости пасынка.

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