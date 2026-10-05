Potential Bullish flip on MGC Daily Demand Zone Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! CAN2_XZ Gold — Daily Demand Zone Is the Main Area I’m Watching My short-term bias on Gold remains bearish into the Daily Demand Zone at 4031.
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