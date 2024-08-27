Дали с дачи: мистика российских СНТ и тайны Олимпиады-80

Участники и организаторы Олимпиады-80 рассказывают о подковерных интригах вокруг спортивного события, Павел Пепперштейн иллюстрирует фантасмагории Льюиса Кэрролла, а Владимир Березин исследует мистику дачной жизни.
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