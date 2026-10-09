8 продуктов, которые нельзя есть во время менструации

Головные боли, спазмы в животе и тошнота нередки во время менструации. Вы хотите чувствовать себя лучше? Рассказываем, какие питательные вещества сейчас необходимы вашему организму – а без каких он может обойтись.
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