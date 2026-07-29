Жители региона проходят обследование в Центрах здоровья 👩⚕️ С начала года комплексное обследование в Центрах здоровья прошли 37139 жителей Волгоградской области.
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Жители региона проходят обследование в Центрах здоровья 👩⚕️ С начала года комплексное обследование в Центрах здоровья прошли 37139 жителей Волгоградской области.
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