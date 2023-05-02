Риелтор оценил стоимость элитной недвижимости блогера Самойловой

Риелтор, директор компании «Самолет Плюс Москва-Сити» Дмитрий Семененко в среду, 3 мая, в беседе с «Известиями» оценил стоимость элитной недвижимости, которую в прошлом году блогер Оксана Самойлова приобрела вместе со своим мужем — рэпером Джиганом.