smi.today

4 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Токарева
    Ни в пятеро, ни в десятеро. Ничего не получат. Пусть мёрзнут и вымирают.«Идите вы лесом»:...
  • Svetlana Kuzmina
    Эрдоган хочет купить самолеты-амфибии? Только вот, это приобретение должно обойтись Турции ооочень дорого, за все "хо...Эрдоган захотел о...
  • Александр Миндра
    Уже объявили, аж на 400 руб.Работающим пенсио...

IZ: Опасный для мозга планктон обнаружен в российских водах

IZ: Опасный для мозга планктон обнаружен в российских водах

Ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук обнаружили в море вблизи Владивостока микроводоросли псевдоницший, которые выделяют вредный токсин — домоевую кислоту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх