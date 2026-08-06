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Русская весна

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Позор: премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Позор: премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвящённой 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года.

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