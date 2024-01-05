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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд в основное время

Ранее команда уступила «Виннипегу» и продлила серию из поражений в основное время до 10 игр. Такое случилась с «Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории.

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