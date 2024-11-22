Русская весна
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Русская весна

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Песков объяснил, зачем России нужны мигранты

Песков объяснил, зачем России нужны мигранты

Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

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Комментарии
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АК
Амара Карпова
Опять пургу несет товарищ🤬
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15 час.
Yvan
Если бы он нёс эту пургу от себя... а то ведь от имени президента.
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6 час.

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