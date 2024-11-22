Песков объяснил, зачем России нужны мигранты

Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации, приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
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