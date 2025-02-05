«А я думал, у нас дорого»: жителя Владивостока шокировали цены на рыбу в Мурманске

Мурманск - крупный город Крайнего Севера России, столица Заполярья. Как и Владивосток, это город-порт с развитой рыбной промышленностью, регулярно отправляющий тонны рыбы и морепродуктов в центральные регионы России.
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