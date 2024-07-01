Косачев прокомментировал выборы во Франции

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что итоги первого тура на парламентских выборах во Франции, где победили правые партии, стали вотумом недоверия президенту Эммануэлю Макрону, передает корреспондент The Moscow Post.
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