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Косачев прокомментировал выборы во Франции

Косачев прокомментировал выборы во Франции

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что итоги первого тура на парламентских выборах во Франции, где победили правые партии, стали вотумом недоверия президенту Эммануэлю Макрону, передает корреспондент The Moscow Post.

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