Певец и композитор Дмитрий Маликов проведет мастер-класс для творчески одаренных детей Иркутской области

Народный артист России Дмитрий Маликов проведет в Иркутской областной филармонии музыкальные мастер-классы в рамках социально-образовательного благотворительного проекта для детей «Уроки музыки» при поддержке министерства культуры Иркутской области.
Народный артист России Дмитрий Маликов проведет в Иркутской областной филармонии музыкальные мастер-классы в рамках социально-образовательного благотворительного проекта для детей «Уроки музыки» при поддержке министерства культуры Иркутской области.
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