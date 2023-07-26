Иркутск Сегодня

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Певец и композитор Дмитрий Маликов проведет мастер-класс для творчески одаренных детей Иркутской области

Народный артист России Дмитрий Маликов проведет в Иркутской областной филармонии музыкальные мастер-классы в рамках социально-образовательного благотворительного проекта для детей «Уроки музыки» при поддержке министерства культуры Иркутской области.

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