Kia собирается первой выпускать машины, которые смогут ехать вбок. Технология Hyundai e-Corner почти готова

Компания Hyundai Mobis представила на выставке CES автомобиль Mobion, о котором мы уже сообщали. Он оснащён системой e-Corner нового поколения, которая позволяет всем четырём колёсам поворачиваться независимо на угол более 90 градусов.
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