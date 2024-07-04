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Аргументы недели

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Спонсор Майерс: решение об участии Байдена в выборах будет «в течение 3-5 дней»

Спонсор Майерс: решение об участии Байдена в выборах будет «в течение 3-5 дней»

Решение об участии президента Соединенных Штатов Джо Байдена в выборах будет «в течение 3-5 дней». Соответствующее заявление в ходе разговора с агентством Bloomberg сделал крупный спонсор Демократической партии, глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс.

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