Спонсор Майерс: решение об участии Байдена в выборах будет «в течение 3-5 дней»

Решение об участии президента Соединенных Штатов Джо Байдена в выборах будет «в течение 3-5 дней». Соответствующее заявление в ходе разговора с агентством Bloomberg сделал крупный спонсор Демократической партии, глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии