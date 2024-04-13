Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Иванова
    . Стыдно за свою нациюНовая инкарнация ...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Т О Р О П Ы Г А,Зеленский продал ...
  • Валерий Каулин
    Интересно, а эти "новые хозяева" решатся зайти на купленные территории? Я думаю, купчую не успеют показать! Тут про ц...Зеленский продал ...

Сбылся ли прогноз?

Сбылся ли прогноз?

В 2009 году авторитетный итальянский ежемесячный журнал Limes, пишущий на геополитические темы, опубликовал карту будущей Европы под заголовком Ночной кошмар Обамы: EuRussia.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Назанский
Ситуация не столь радужная, общество до сих пор живет какой-то своей  отвлеченной жизнью, успехи пока дороги и минимальны. Ради будущего надо работать.
Ответить
13 час.
Юрис Хартманис
А еще разрешить переходить им дорогу на красный свет-первые пять лет
Ответить
11 час.
олег Бузанов
Ну нет, 30- 50 лет вполне нормальный срок для излечения, их переобули нацисты запада за 20 лет. Я думаю, срок реальный.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх