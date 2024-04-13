Сбылся ли прогноз?

Владимир Назанский Ситуация не столь радужная, общество до сих пор живет какой-то своей отвлеченной жизнью, успехи пока дороги и минимальны. Ради будущего надо работать.

Юрис Хартманис А еще разрешить переходить им дорогу на красный свет-первые пять лет