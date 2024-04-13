В 2009 году авторитетный итальянский ежемесячный журнал Limes, пишущий на геополитические темы, опубликовал карту будущей Европы под заголовком Ночной кошмар Обамы: EuRussia.
Сбылся ли прогноз?
Комментарии
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Владимир Назанский
Ситуация не столь радужная, общество до сих пор живет какой-то своей отвлеченной жизнью, успехи пока дороги и минимальны. Ради будущего надо работать.
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13 час.
Юрис Хартманис
А еще разрешить переходить им дорогу на красный свет-первые пять лет
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11 час.
олег Бузанов
Ну нет, 30- 50 лет вполне нормальный срок для излечения, их переобули нацисты запада за 20 лет. Я думаю, срок реальный.
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5 час.
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