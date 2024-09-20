В «Атланта Юнайтед» после инцидента с Миранчуком отказались от флагов игроков в графике стартового состава

Директор по коммуникациям «Атланта Юнайтед» Крис Винклер заявил, что отсутствие российского флага напротив фамилии полузащитника Алексея Миранчука было вызвано техническими неполадками, и впредь клуб откажется от использования флагов при публикации стартовых составов в социальных сетях.