Омские врачи смогли реанимировать Навального еще до перелета в ФРГ

Подробнее эту ситуацию обсудили гости эфира «Стена Сосновского». Так, ведущий передачи на YouTube-канале «Соловьев Live» Александр Сосновский привел заявление врача Филиппа Якоби, который был вместе с Навальным в самолете во время полета в Германию.