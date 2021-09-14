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Омские врачи смогли реанимировать Навального еще до перелета в ФРГ

Омские врачи смогли реанимировать Навального еще до перелета в ФРГ

Подробнее эту ситуацию обсудили гости эфира «Стена Сосновского». Так, ведущий передачи на YouTube-канале «Соловьев Live» Александр Сосновский привел заявление врача Филиппа Якоби, который был вместе с Навальным в самолете во время полета в Германию.

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