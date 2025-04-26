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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Есть шанс». Стив Керр о статусе Джимми Батлера на 3-ю игру против «Хьюстона»

«Я настроен относительно оптимистично. Джимми – это Джимми. Мы знаем, что он готов играть через боль, так что посмотрим.

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