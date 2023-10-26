В Астраханской области на ферме сельчанин забил топором собутыльника

Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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