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В Астраханской области на ферме сельчанин забил топором собутыльника

В Астраханской области на ферме сельчанин забил топором собутыльника

Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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