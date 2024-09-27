Ignio.com Рак. Еженедельный ювелирный гороскоп за 30 сентября - 6 октября

На этой неделе удачу вам принесут те вещи, которые вы сделали своими руками. Чем не повод отправиться к теплому морю, чтобы пройти курс дайвинга с целью самостоятельного добывания жемчуга и кораллов для собственных украшений? Ну или ракушки на пляже пособирайте.