«Дает ли участие ЦРУ в убийствах в России право спецслужбам РФ устранять антироссийских деятелей в США?»

Увы... нет таких парней как были при Судоплатове... Причин много. И главная -где нужно делать - верхнее начальство говорит. А кот Васька слушает, да... свои дела делает... Это называется - политика...

СК

Сергей Ковалев

очередная провокация русского мiра, ибо наше т.н. "право" в ответ на ИХ действия ничто иное, как "зуб за зуб", т.е. скатывание в Ветхий Завет. Православие же живет по Новому Завету, -"возлюби"! и "блюдо" должно быть: а) холодным; б) "ассиметричным", что и наблюдаем...