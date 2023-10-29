Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Дает ли участие ЦРУ в убийствах в России право спецслужбам РФ устранять антироссийских деятелей в США?»

«Дает ли участие ЦРУ в убийствах в России право спецслужбам РФ устранять антироссийских деятелей в США?»

опрос EADaily Более 83% наших читателей, принявших участие в опросе «Дает ли участие ЦРУ в убийствах в России право спецслужбам РФ устранять антироссийских деятелей в США?», ответили утвердительно.

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Комментарии
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Валерий Светлый
ЭТО НЕ ВОПРОС.
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2 д.
Игорь Василевский
Увы... нет таких парней как были при Судоплатове... Причин много. И главная -где нужно делать - верхнее начальство говорит. А кот Васька слушает, да... свои дела делает... Это называется - политика...
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
очередная провокация русского мiра, ибо наше т.н. &quot;право&quot; в ответ на ИХ действия ничто иное, как &quot;зуб за зуб&quot;, т.е. скатывание в Ветхий Завет. Православие же живет по Новому Завету, -&quot;возлюби&quot;! и &quot;блюдо&quot; должно быть: а) холодным; б) &quot;ассиметричным&quot;, что и наблюдаем...
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2 д.

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