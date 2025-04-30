Бойцы РФ восстановили памятник Великой Отечественной войне в Курской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» в Курской области восстановили памятник, посвященный Великой Отечественной войне.
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