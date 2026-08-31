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«Я в терапии много лет»: как Иван Макаревич справился с депрессией и давлением известной фамилии

«Я в терапии много лет»: как Иван Макаревич справился с депрессией и давлением известной фамилии

Носить громкую фамилию — испытание сомнительное. Иван Макаревич с ранних лет усвоил, что любой его шаг окружающие склонны списывать на влиятельного отца.

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