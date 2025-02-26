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Царьград

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В Новосибирске нашли незаконную стоянку на муниципальной земле в Хилокском ж/м

В Новосибирске нашли незаконную стоянку на муниципальной земле в Хилокском ж/м

Власти Ленинского района ищут организатора парковки, чтобы его наказать.В Ленинском районе Новосибирска, недалеко от Хилокского рынка, неизвестные предприниматели организовали стоянку для большегрузного транспорта на муниципальной земле.

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