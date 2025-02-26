В Новосибирске нашли незаконную стоянку на муниципальной земле в Хилокском ж/м

Власти Ленинского района ищут организатора парковки, чтобы его наказать.В Ленинском районе Новосибирска, недалеко от Хилокского рынка, неизвестные предприниматели организовали стоянку для большегрузного транспорта на муниципальной земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мальчишка. И уже Герой России! Всё шутил, смеялся. А теперь раскрыто его реальное досье
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- Небо рухнуло на землю: Кадры прилёта "Искандера" по штабу ВСУ в Кривом Роге
Свежие комментарии