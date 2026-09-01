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Аргументы недели

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Польша ждет от Германии репараций, чтобы направить их на укрепление ВС

Польша ждет от Германии репараций, чтобы направить их на укрепление ВС

«Репарации и компенсации должны быть выплачены Польше. Наши союзники из Берлина должны выплатить нам компенсации, которые Польша передаст на вооруженные силы, на оборонную промышленность, чтобы нам не приходилось брать кредиты», — заявил польский президент Кароль Навроцкий, выступая на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.

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