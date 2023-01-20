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Свое истинное лицо, АКС-74У показал во время Первой Чеченской кампании

Свое истинное лицо, АКС-74У показал во время Первой Чеченской кампании

﻿﻿Всего через пару лет после создания АК-74, прошедшего боевое крещение в Афганистане, была разработана первая укороченная версия АКС-74У.

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