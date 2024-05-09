Объяснена причина симпатии японцев к США после ядерной бомбардировки

Посол Ноздрев: Токио вытравливает из памяти народа ядерную бомбардировку США Руководство Японии ведет целенаправленную и лицемерную политику по вытравливанию из исторической памяти народа причастность США к атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.
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