Объяснена причина симпатии японцев к США после ядерной бомбардировки

Посол Ноздрев: Токио вытравливает из памяти народа ядерную бомбардировку США Руководство Японии ведет целенаправленную и лицемерную политику по вытравливанию из исторической памяти народа причастность США к атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.