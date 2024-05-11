В Екатеринбурге срочно эвакуировали посетителей ТЦ "Космос"

В МЧС рассказали, что произошло в торговом центре.Сегодня утром, 11 мая в Екатеринбурге из торгового центра "Космос", что находится на проспекте Космонавтов, эвакуировали всех посетителей, а к зданию приехали пожарные.
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