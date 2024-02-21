ЦСКА не сможет арендовать Кругового до конца сезона по регламенту

Возможен только полноценный трансфер. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо написал в telegram-канале, что московский клуб ведёт переговоры с «Зенитом» о трансфере футболиста Данила Кругового этой зимой, но аренда игрока до конца нынешнего сезона невозможна по регламенту.