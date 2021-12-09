ГЭС в низинных тропиках оказались угрозой для местообитаний тигра и ягуара

Pete Morris 164 плотины в Центральной и Южной Америке и 421 плотина в Азии затопили низинные тропические леса на десятках тысяч квадратных километров, и этим уже лишили мест обитания 0,53 процента всех ягуаров и более 20 процентов всех тигров.
Pete Morris 164 плотины в Центральной и Южной Америке и 421 плотина в Азии затопили низинные тропические леса на десятках тысяч квадратных километров, и этим уже лишили мест обитания 0,53 процента всех ягуаров и более 20 процентов всех тигров.
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