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ГЭС в низинных тропиках оказались угрозой для местообитаний тигра и ягуара

ГЭС в низинных тропиках оказались угрозой для местообитаний тигра и ягуара

Pete Morris 164 плотины в Центральной и Южной Америке и 421 плотина в Азии затопили низинные тропические леса на десятках тысяч квадратных километров, и этим уже лишили мест обитания 0,53 процента всех ягуаров и более 20 процентов всех тигров.

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