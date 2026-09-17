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FiNE NEWS

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Московские хирурги впервые закрыли огромную дыру в сердце с помощью робота — пациент уже на ногах!

Москва снова доказала: российская медицина не просто идёт в ногу со временем — она задаёт темп! Кардиохирурги Сеченовского университета впервые в столице провели операцию по закрытию большого дефекта межпредсердной перегородки полностью с помощью робота.

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