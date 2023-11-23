Ольга Любимова обсудила с монгольским коллегой возвращение хранящихся в Эрмитаже артефактов

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила со своим монгольским коллегой Чинбатын Номин возможность возвращения хранящихся в Эрмитаже исторических артефактов, найденных советскими археологами, передает пресс-служба монгольского Минкульта.
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