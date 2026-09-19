Трамп рассказал о создании в США «сил искусственного интеллекта»

Президент США Дональд Трамп заявил о создании «сил искусственного интеллекта», сравнив их с ранее учрежденными им космическими силами.
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