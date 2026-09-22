OpenBio-2026 собрал 1600 экспертов биотеха в Кольцово

XIII Российский форум биотехнологий OpenBio-2026 открылся в наукограде Кольцово и продлится до 25 сентября, собрав более 1600 участников из 46 регионов России и семи зарубежных стран.
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