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Это провал. На Западе не оценили фото, на котором Байден тискает Юлию Навальную

Это провал. На Западе не оценили фото, на котором Байден тискает Юлию Навальную

А вы уже видели эту фотку? Неужели нет? А ведь предвыборный штаб Дементного Джо из кожи вон лез, чтобы она облетела все мировые СМИ.

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Комментарии
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Лев Добрый
А когда наш алкаш так тискал, многие говорил, что он настоящий мужик, особенно женщины!👀😜👈👍😀
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18 час.

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