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Аделаида (WTA). Мирра Андреева сыграет с Носковой и может выйти на Пегулу, Касаткина встретится с Гадеки, Павлюченкова – с Вондроушовой

Аделаида (WTA). Мирра Андреева сыграет с Носковой и может выйти на Пегулу, Касаткина встретится с Гадеки, Павлюченкова – с Вондроушовой

Джессика Пегула (1) и Эмма Наварро (2) начнут со второго круга. Дарья Касаткина (3) встретится с Оливией Гадеки (WC), Даниэль Коллинс (4) – с Онс Жабер (WC).

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