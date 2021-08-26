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"Зайку бросила хозяйка…": Зачем Россия спасает украинцев из Афганистана

"Зайку бросила хозяйка…": Зачем Россия спасает украинцев из Афганистана

Немножко пафоса насчёт Империи тут простительно. Ведь действительно двойственное чувство приходит, когда читаешь вот такое официальное сообщение Министерства обороны России: 25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины.

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Геннадий Блинов
Главное не ошибиться с определением ""своих"!!!
Леонид Буравлев
Странно, что хохлы с восторженным визгом садились в самолёт "агрессора" !))) Не побоялись, что их сразу в "путинский ГУЛАГ" отправят?)))
AННА МОСКВА (.)
Пусть украинцы к господам своим обращаются, к хозяевам – американцам…
Анатолий ashkourin
После войны,тСталин сказал,что гитлеры приходят и уходят,а немецкий народ остается...Это применимо к народу Украины,сгинет эта жидобандеровская клика и все вернется к славянским корням ...
stas
Узбекистан по правому берегу Аму-Дарьи.
stas
По левому Туркмения
TAYPAN
Никаких слов и эмоций не хватает уже - причём тут Россия ??? Хватит уже своей титькой всех щенков и шакалов кормить. Вопрос возникает второй - а где сама ,,великая и незалежавшаяся, и фашистскобендеровская Хохлопердия,, ,где этот чупа-чупс и клоун Зеленман со своими паяцами, и почему они не вытаскивают своих хохлов из Афгана ????? Россия - агрессор, враг и аккупант, а русские - москали, которых надо на гиляку !!! И за что это хохлам такие почести, этим сучьим, продажным ,,братьям,, ??????????????????????? Подлые, гнилые, жадные и до мозга костей продажные. Писал ещё Т.Шевченко ...,,Коварен жид,хотя и слеп, Кичливый лях - похуже бляди, Хохол же съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит.,, 1851 г.. Хватит нам уже втирать в уши, что хохлы наши братья. Таких братьев и друзей, за х... и в музей. Пусть в конце концов их спасают пендосы- америкосы, которым они делают отсосы., и которые всё это замутили в Афгане - дерьмократы хреновы.
Наталья Андросова
Надо всегда оставаться людьми,а не быдлом,пишущим всякие гадости. И не надо лезть в политику
Vasily Golov
Говорят,что украинцы в самое последнее время отказались лететь на самолете врага.Ждут другого перевозчика.
bianka Белая
Свежо предание. Эти отмороженные хохлы не постесняются сожрать предложенный им хлеб и тут же " в суп тебе нагадить". Это правило незыблемо, и они регулярно доказывают, что от него не отступают.
Vasily Golov
Мы прощаем их выходки.
Владимир
Не мы. а Путин, не надо обобщать. Он у нас не спрашивает, когда всем (кроме своих) долги прощает и гуманитарку посылает.
Vladimir Lioubimcev
Так сегодня была информация, что украинские беженцы записаться записались на вылет, но не пришли на посадку. Скорее всего, опасаются мести жЫдо-бандэровских ублюдков, когда вернутся на Украину? УКРАИНЦЫ - это и есть русские. А вот жЫдо-бандэрье - не русские, они вообще даже не славяне.
Владимир
А может в Афгане и есть жидо-бандеровские ублюдки. Ты же не знаешь кто они.
Анатолий Селиванов
эти бандерохохлы по всей видимости наемники, осущевлявшие Карательные операции против талибов (чтобы пиндосам Кровью не пачкаться), а как смертушка грозить стала под "русских" Закосили....
Виктор Пермяков
"...осуществлявшие Карательные операции против талибов..." и прошедшие подготовку на Донбассе. Простых военных туда не пошлют.
Виктор Василенко
пускай укров спасают их хозяева , не братья они нам ...
Сергей
Ответ один.. Популизм..!

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