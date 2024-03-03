Главные тренды джинсов весны 2024: какие, с чем и как носить

Синие, белые, металлические и интересного силуэта Джинсы — основа любимых нарядов для многих. Это стильная палочка-выручалочка практически на все случаи жизни: от классической белой рубашки и лоферов до блейзера, надетый поверх топа с бюстгальтером и каблуком.