Главные тренды джинсов весны 2024: какие, с чем и как носить

Синие, белые, металлические и интересного силуэта Джинсы — основа любимых нарядов для многих. Это стильная палочка-выручалочка практически на все случаи жизни: от классической белой рубашки и лоферов до блейзера, надетый поверх топа с бюстгальтером и каблуком.
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